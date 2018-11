Situação do Fluminense preocupa Marcelo Oliveira, que convoca torcida para 'final' contra Ceará 

A derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, nesta quarta-feira-feira (14), foi o quarto jogo seguido sem vitória do Fluminense. Com o resultado, o time caiu para a 11ª posição, com 41 pontos. Neste momento, a distância do time para a Chapecoense, primeiro time do Z-4, é de quatro pontos, mas pode diminuir após o fim da 34ª do Campeonato Brasileiro.

Com o momento delicadíssimo na reta final do Campeonato, o técnico Marcelo Oliveira mostrou preocupação, e convocou a torcida para a 'final' contra o Ceará, rival direto na parte de baixo da tabela, na próxima segunda-feira (19).

“Preocupa. Quando não ganha, claro que preocupa. Temos de manter o equilíbrio. Em algumas dessas partidas sem ganhar, o time foi bem. Jogamos bem contra o Sport, poderíamos ter ganho. Hoje tivemos jogo equilibrado. Ficar na parte de baixo da tabela é ruim e pesado, especialmente pela camisa do Fluminense. Temos uma decisão importante, é uma final. Precisamos de boa preparação, de um time muito competitivo e com a participação do torcedor. Uma vitória contra o Ceará, de repente, pode nos dar uma condição melhor de preparação para a Sul-Americana.”

Com desfalques importantes, Marcelo Oliveira ousou na escalação do Fluminense, com Cabezas e Júnior Dutra no ataque. Contudo, o Fluminense não ofereceu perigo ao Palmeiras, que venceu sem dificuldades.

“O ideal é que a gente só falasse sobre o jogo e não fosse perguntado sobre a arbitragem. O jogo aqui seria difícil para qualquer time. Não por acaso o Palmeiras tem uma sequência grande de vitórias, é um time bem armado, tem jogadores de boa técnica e com reservas do mesmo nível. Viemos com a ideia de marcar muito bem, de tirar espaço e tentar quebrar o espaço deles. Fechar os espaços laterais. Creio que, no primeiro tempo, os dois lados não tiveram chances. O Palmeiras rondou mais a nossa área, mas até o gol sem uma chance clara. A gente teve oportunidade de dois ou três contragolpes e não aproveitamos. No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor. Nos organizamos, procuramos atacar mais. O Palmeiras recuou e nos deu oportunidade para tal. Mas não tivemos muita contundência. Levamos gol em grande felicidade do Felipe Melo", analisou.

Há quatro jogos sem vencer, e com apenas um gol marcados nessas partidas, O técnico Marcelo Oliveira falou sobre o que precisa ser corrigido. “Só tem um meio de corrigir. É trabalhando. Só que nós jogamos no domingo. Descansamos na segunda Terça era véspera de jogo. Fiz um trabalho de posicionamento e bola parada. Mas um jogador sentiu um problema muscular. Agora, pelo menos, temos um dia a mais, afinal, o jogo é na segunda-feira. No Brasil, é difícil. Não tem tanto tempo para trabalhar as correções​", relembrou.

O próximo confronto do Fluminense é contra o Ceará, na próxima segunda-feira (19), no Maracanã, pela 35º rodada do campeonato brasileiro.