Após grave lesão, Fred comemora bom retorno no Cruzeiro 

Autor de dois gols na noite desta quarta-feira (21), Fred foi o grande nome no triunfo do Cruzeiro por 3 a 0 contra o Vitória.

Uma das principais contratações da Raposa no ano, o atacante Fred viu sua temporada ameaçada quando rompeu os ligamentos do joelho, em março. Mas depois de um longo período fora, o camisa 9 voltou ao time mostrando todas as qualidades e festejou o bom momento vivido com a camisa azul celeste.

"Bom demais, feliz pelos gols, mais feliz pelo joelho está 100%, por não sentir qualquer tipo de incomodo e poder estar dentro de campo, onde as coisas aparecem. É um sensação de dever cumprido", destacou o artilheiro.

Com o fim da temporada se aproximando, o jogador já pensa em 2019 e projeta um ano com mais oportunidades em campo. "O sonho é estar lá dentro possível cada vez mais. A confiança volta, e a gente está acostumado a fazer os gols, fazer boas jogadas”, disse Fred.