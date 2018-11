Palmeiras enfrenta o Vasco precisando de uma vitória para ser campeão 

O Palmeiras vai a São Januário, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Vasco na tarde deste domingo (25), pela 37ª rodada do Brasileirão. As duas equipes estão com objetivos diferentes: o Verdão precisa de uma vitória simples para ser campeão. Já o Vasco precisa ganhar para se afastar do Z-4.

Felipão poderá ser o técnico mais velho a ser campeão brasileiro

Se o título do Palmeiras se confirmar, o técnico, que fez 70 anos esse ano, será o mais velho a levantar a taça do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o Felipão nunca foi campeão Brasileiro com o Palmeiras. Nas outras duas passagens, o técnico conquistou cinco títulos, mas não conseguiu o Brasileirão. 21 anos depois, ele terá nova chance.

O Verdão deve ter mudanças em relação a escalação do último jogo. Marcos Rocha deve substituir Mayke e Felipe Melo deve entrar no lugar de Thiago Santos. Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima; Willian, Borja, Dudu.

Vasco acerta dois patrocínios pontuais para o jogo

Como o jogo diante o Palmeiras é o mais visado da rodada, o time cruz-maltino conseguiu dois patrocínios. Já são 13 patrocínios ao longo do campeonato.

Primeiro, foi acertado com o Banco BMG, que ficará na parte da frente da camisa, no lugar do patrocínio master. O outro foi a OdontoCompany, que ficará no shorts e na barra frontal da camisa.

A provável escalação do Vasco é: Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castan, Henrique; Leandro Desábato, Andrey, Yago Pikachu, Thiago Galhardo, Kelvin; Maxi López.