Em clima de despedida no Santos, Cuca afirma: "Aprendizado aqui foi grande"

A vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no último sábado (24), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a despedida do Santos da Vila Belmiro e do volante Renato como jogador profissional. Este também foi o último jogo do técnico Cuca na Vila antes de deixar o comando do Peixe.

“O aprendizado aqui foi muito grande. Morei praticamente na Vila. Teve umas rusguinhas que fazem parte. Sou chato, sei disso. O Peres sabe, mas nunca fui chato para mim, mas, sim, para melhorar para o Santos. Por isso, ele me entendeu. Que o próximo técnico seja chato também”, afirmou Cuca.

“Vai precisar (trazer jogadores). Não vai contratar jogador identificado com o clube, talvez um ou dois. Estava conversando com o Bryan, Sánchez e Derlis esses dias. Ano que vem eles vão ter de exercer uma liderança maior, estarão mais adaptados. Esses três vão ajudar bastante”, continuou.

O treinador também falou sobre o que achou da partida contra o Galo.

“O primeiro tempo achei muito bom. Foi precioso. Poderíamos ter feito o quarto gol e matado o jogo. Administramos bem e não corremos grandes riscos. O time correspondeu. E saiu deixando uma vitória para o torcedor. Na despedida do Renato, pude colocá-lo no jogo, segurou bem a bola e teve a chance de fazer o gol. Foi uma noite muito boa para nós. Hoje com 50 pontos, se tivéssemos ganho quatro pontos nos jogos que perdemos, estaríamos lutando pela Libertadores. Infelizmente não deu “, concluiu Cuca.

O último jogo de Cuca à frente do Santos será no próximo domingo (2) contra o Sport, na Ilha do Retiro.