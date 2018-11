Botafogo-PB apresenta comissão técnica e presidente garante interesse em Nando

O Botafogo-PB segue em preparação para a próxima temporada. Na tarde desta segunda-feira (26), o presidente do clube, Sérgio Meira, apresentou a nova comissão técnica da equipe na sala de imprensa da Maravilha do Contorno. O mandatário também afirmou que pretende anunciar mais duas contratações antes da pré-temporada, prevista para iniciar no dia 3 de dezembro.

Garantido de forma antecipada como técnico do Belo para 2019, o treinador Evaristo Piza comanda a comissão técnica. Além dele, o auxiliar Thiago Carpini e o preparador físico Carlos Creato são remanescentes da atual temporada. Chegam como novidades o analista de desempenho Luiz Alencar e o preparador de goleiros Alex Lima.

A diretoria do Botafogo-PB trabalha para contratar mais dois jogadores, sendo um goleiro e um atacante. Artilheiro do clube neste ano com 15 gols, Nando é um dos pretendidos pelo clube. Entretanto, a torcida não aprovou um eventual retorno do Camisa 9.

"Ele é um dos atacantes com quem estamos negociando, mas as possibilidades estão abertas. Temos interesse em renovar, mas falta um acerto financeiro que pretendemos resolver nesta semana", pontuou Sérgio Meira.

Atualmente, o elenco do Botafogo-PB contém 24 jogadores. No setor ofensivo, Evaristo Piza conta com os atacantes Dico, Adalgiso Pitbull, Rafael Ibiapino, Netinho e Paulo Renê.