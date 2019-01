Palmeiras realiza sonho antigo e anuncia contratação de Ricardo Goulart

Na última terça-feira (15), o Palmeiras anunciou seu 6º reforço, que é um sonho antigo do clube e de Alexandre Mattos: Ricardo Goulart. O meia atacante chega ao clube por empréstimo de 1 ano, com uma cláusula de compra para o final do contrato, o meia atacante estava há 4 anos no Guangzhou Evergrande, da China. No Palmeiras, ele vestirá a camisa de número 11 e foi um anúncio muito comemorado pela torcida nas redes sociais.

Ricardo Goulart já é um velho conhecido de Alexandre Mattos e de Felipão. O dirigente trabalhou com Ricardo no Cruzeiro, onde ambos foram bicampeões do Brasileirão, de 2013 e 2014 e campeões mineiros de 2013. Em 2013 o atleta marcou 14 gols e deu 6 assistências, em 51 jogos no ano. Em 2014, ele marcou 24 gols e deu 8 assistências, em 55 jogos.

Após a conquista, Ricardo Goulart foi pra China, onde trabalhou com Luiz Felipe Scolari, atual técnico do Palmeiras. Lá, Ricardo Goulart foi campeão do campeonato chinês em 2015, 2016 e 2017. Também venceu a Liga dos Campeões da AFC em 2015, da Copa da China em 2016 e da Supercopa da China em 2016 e 2017. Em 2015, o atacante jogou 45 jogos, marcando 27 gols e dando 16 assistências. Em 2016, ele jogou 43 jogos e manteve a média, com 28 gols e 11 assistências. Em 2017 foram apenas 23 jogos, onde fez 15 gols e deu 9 assistências.

Ricardo lesionou o joelho e fez uma artroscopia, tendo tratado a lesão nas dependências do Palmeiras no final do ano de 2018. Na época, a diretoria negava qualquer negociação com o atleta.