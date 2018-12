Tiago Nunes exalta Atlético-PR após vitória sobre o Fla: "Demostrou o poder do nosso grupo''

O Atlético-PR encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro dessa temporada com uma vitória, por 2 a 1, fora de casa, contra o Flamengo, no Maracanã. O resultado deixou o Furacão na sétima posição, com 57 pontos. Dentro da competição, foram 16 vitórias, nove empates e 13 derrotas.

Após o fim da partida, o técnico Tiago Nunes elogiou o boa apresentação dos seus jogadores, destacando o potencial da sua equipe durante todo o confronto.

"A vitória de hoje demonstra o poder do nosso grupo, a qualidade do trabalho e dos atletas, o repertório que a equipe tem. Estou muito feliz pelo o que a equipe construiu, pelo resultado. Virar o jogo aqui no Maracanã não é fácil”, disse.

Autor do primeiro gol Rubro Negro, Matheus Rossetto celebrou a oportunidade recebida entre os titulares. O atleta também destacou a preparação do elenco para a final da Copa Sul Americana, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, na próxima quarta-feira (05).

"A sensação foi de muita alegria e dever cumprido. Pude jogar um pouco mais avançado e vi as movimentações do Pablo e do Lucho, que entraram muito bem durante o jogo. Consegui chegar na cara do gol, pude cortar o zagueiro e bater o gol. Agora, é chegar em Curitiba, descansar e ver o que o Tiago Nunes tem para falar para nós. Sabemos que o Junior Barranquilla virá empolgado, igual ao nosso time", afirmou.