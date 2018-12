Em jogo morno, Grêmio bate o Corinthians e termina no G-4

Em jogo válido pela trigésima oitava rodada do Brasileirão, Grêmio e Corinthians se enfrentaram na Arena, neste domingo (2). O placar da peleja foi uma vitoria simples de 1 a 0 para os donos da casa com gol de Jael.

A partida transcorreu como um resumo da temporada dos dois times, um Corinthians perdido em campo sem criação sem troca de passes com problemas defensivos ou seja um desastre e pasmem o time sob o comando de Jair Ventura não teve nenhuma vitoria fora de casa e apenas dois gols marcados. Já o time de Renato Gaúcho mostrou-se novamente dominante com um futebol vistoso e não deixando seus adversários terem tranquilidade.

A partida começou com o Grêmio pressionando e fazendo o time corinthiano cometer muitos erros na saída de bola e a pressão surtiu efeito quando logo aos 11' em boa jogada pela esquerda Maicon cruzou a bola desviou em Henrique e Jael cabeceou bem para o gol.

Após o gol, o time gremista continuou pressionando conseguindo bola na trave e outra chance perigosa com Alisson de cabeça. A segunda etapa foi um pouco diferente com o time alvinegro criando uma boa chance com Romero e tentando mais o ataque mas novamente o time esbarrou na sua falta de criação e na falta de finalizações tendo apenas três finalizações na partida com apenas uma em direção ao gol.

Com a vitoria o time do Grêmio garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2019, terminando o campeonato na quarta colocação com 66 pontos. Já o time do Corinthians com a derrota acabou na décima terceira colocação com 44 pontos garantindo vaga na Copa Sul-Americana.