Avaí anuncia meia Gegê, ex-Botafogo, como primeiro reforço para 2019

Preparando-se principalmente para a disputa da Série A em 2019, o Avaí anunciou nesta quinta-feira (13) a contratação do meia Gegê, a primeira aquisição para a nova temporada. O canhoto de 24 anos foi criado no Botafogo, e também já atuou com o técnico Geninho em 2017 pelo ABC. O último time do atleta foi o Adana Demirspor, da Turquia.

O meia Gegê (Geirton Marques Aires) é o novo contratado do Leão para a próxima temporada!#NovoReforçoDoLeão pic.twitter.com/0x9MPkcByZ — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 13 de dezembro de 2018

Gegê estreou no Botafogo em 2013 e ficou no Botafogo até 2017, alternando bons e maus momentos - foram 79 jogos e sete gols pelo Fogão neste período. Em 2017, o meia foi emprestado ao ABC, onde era comandado por Geninho, atual técnico do Avaí. Juntos, eles conquistaram o Campeonato Potiguar, mas o Elefante acabou rebaixado à Série C no mesmo ano. No início deste ano, se transferiu para o Demirspor, da Segunda Divisão Turca, onde atuou por 13 oportunidades e marcou um gol.

O elenco do Avaí se reapresenta no dia 2 de janeiro, dois dias antes de se transferir à Águas Mornas para a pré-temporada, que vai durar 15 dias - haverá um momento de pausa na preparação para a estreia no Campeonato Catarinense em 17/1, contra o Metropolitano, na Ressacada.