Atlético-MG encara o Danúbio-URU pelo primeiro confronto na Libertadores 2019

Aconteceu nesta segunda-feira (18), em Luque, no Paraguai, o sorteio das fases eliminatórias e de grupos da Copa Libertadores da América 2019. De início, o Atlético-MG tem pela frente o Danúbio-URU. O primeiro jogo deve acontecer no dia 6 de fevereiro, em Montevidéu, e a volta em Belo Horizonte, possivelmente no dia 13.

Se avançar contra o Danúbio, o Atlético ainda tem que vencer outro mata-mata. Os possíveis adversários são: The Strongest ou Bolivar (representante da Bolívia, que está no campeonato na reta final), Defensor Sporting-URU e Barcelona de Guayaquil-EQU.

Caso o clube alvinegro se classifique, entrará no grupo E da competição, que já tem Nacional-URU, Cerro Portenõ-PAR e Zamora-VEN como equipes definidas.

Nesta próxima edição, a equipe campeã irá faturar R$ 12 milhões (cerca de R$ 47 milhões). O valor, é o dobro da edição anterior, conquistada pelo River Plate-ARG.

Já a finalíssima, será disputada em jogo único, em Santiago-CHI, no dia 23 de novembro de 2019. A competição tem data marcada para se iniciar no dia 22 de janeiro.