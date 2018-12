Atlético-MG anuncia lateral-direito Guga, ex-Avaí, por cinco temporadas

Guga é a segunda novidade do Atlético-MG para o ano de 2019. O jogador de 20 anos assinou com o time alvinegro até o final de 2023. O lateral-direito, que destacou-se em 2018 defendendo as cores do Avaí, foi eleito atleta revelação do Campeonato Catarinense e teve boa participação na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, com 36 jogos pelo time de Florianópolis, três assistências e o mesmo número de gols.

Claudio Rodrigues Gomes, mais conhecido por Guga devido à sua similaridade com o ex-tenista, é o segundo reforço do Galo, um vez que, a equipe atleticana oficializou o retorno de Réver.

“Quando o meu empresário me falou sobre o interesse do Atlético, foi uma felicidade imensa na minha família, os meus pais vibraram muito. A gente sempre acompanhou o Atlético, desde aquela Libertadores que conseguiu o título, com Ronaldinho Gaúcho, a torcida, aquilo mexeu com todo mundo, acho que o Brasil virou um pouco Atlético. Depois disso, tive um carinho muito grande por esse Clube e, agora, poder vestir essa camisa, é um sonho se realizando”, expressou.



O jogador tem características bem marcantes para sua posição, já que, mesmo sendo bem agudo e ofensivo, é um lateral reconhecido por seu bom poder de marcação.



“Espero poder retribuir as mensagens de apoio que já estou recebendo, retribuir esse carinho dentro de campo e dar alegria para essa torcida fanática. O sonho de todo jogador é disputar a Libertadores, então, estou ansioso para começar logo, jogar e, se Deus quiser, poder conquistar um título de Libertadores”, conclui o lateral.

Ficha do Atleta



Nome: Claudio Rodrigues Gomes

Apelido: Guga

Posição: lateral-direito

Data de Nascimento: 29/08/1998 (20 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Clube Anterior: Avaí (SC)