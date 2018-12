Flamengo acerta contratação do zagueiro Rodrigo Caio, São Paulo

O Flamengo acertou, na sexta-feira (28), detalhes finais para a contratação do primeiro reforço para a próxima temporada: o zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo. O anúncio oficial será feito após o jogador realizar exames médicos, o que acontecerá neste sábado (29).

A ideia inicial do clube é comprar em definitivo 50% dos direitos do atleta de 25 anos. O vínculo com os cariocas será até 2023. Os valores da transação não foram revelados.

A negociação começou com o antigo departamento de futebol do Rubro-Negro e terminou com a aprovação da nova diretoria.

Dorival Jr., que foi técnico do clube carioca até o fim do campeonato brasileiro e trabalhou com Rodrigo Caio quando comandou o São Paulo, recomendou a contratação ao departamento de futebol do Flamengo. O técnico elogiou a técnica e o comportamento do atleta.

O jogador chegou a realizar exames médicos em uma clínica em São Paulo a pedido do Barcelona, mas a equipe espanhola optou pela contratação do colombiano Jeison Murillo. Grêmio e Santos foram outros clubes que também demonstraram interesse em contratar o zagueiro.

Rodrigo Caio, que foi campeão olímpico em 2016 com a seleção brasileira, chegará ao Flamengo como uma opção para a defesa após a saída de Réver, que acertou o retorno para o Atlético-MG.

O Rubro-Negro apresentou, também, uma proposta milionária ao Cruzeiro pelo zagueiro Dedé, que foi recusada pelo clube mineiro, mas o Flamengo ainda não desistiu.