Abel Braga é apresentado como técnico do Flamengo: "É desafio, e eu adoro"

A reapresentação do Flamengo começou na última quarta-feira (2), e contou apenas com a nova comissão técnica, capitaneada por Abel Braga, que retorna ao comando da equipe após 15 anos. Marcado pelo vice para o Santo André, na Copa do Brasil em 2004, Abelão mostrou estar motivado nesse regresso:

"Algumas coisas relevantes. Uma é estar aqui. Tem um papel na minha mão aqui. Maior média de público. Isso diz muita coisa, o que é esse clube. Peso e responsabilidade. Isso é desafio, e eu adoro. Venho com fome. Isso aí. Para mim, é extremamente importante poder dar algo a mais ao Flamengo. Acreditamos que precisamos ter um pouco mais de identidade. Isso vi de fora. O torcedor está vendo. Não é normal um clube botar 60 mil pessoas naquela última rodada. Mentalidade de clube europeu".

Nos últimos três anos, a medida em que o investimento foi aumentando, a expectativa seguiu o ritmo mas o Rubro-Negro colecionou fracassos, e conquistou apenas um Campeonato Carioca, em 2017. O treinador garantiu que fará o possível para tentar descobrir o que falta para que o clube conquistar algo grande:

"Não gosto de promessas. Muito usual. Essa identidade eu conheço. Tem que ter uma maior. E não é crítica a ninguém. Os caras (torcida) vão. Não é normal ter tanto favoritismo e falhar na hora de dar o salto, de vencer. Vamos ter que descobrir. Vou tentar".

Dois assuntos que movimentam o noticiário rubro-negro envolvem jogadores com o mesmo nome: Diego Alves e Diego Ribas. Abelão garantiu que quer contar com ambos, e falou que fez o máximo para convencer o camisa 10, e que agora depende do próprio meia tomar a decisão final:

"Conversei com ele (Diego Alves). Não quero me meter. Nunca teve problema comigo. Está resolvido, ficou para trás. Tem contrato e, em princípio, contamos com ele. Jogador de nível de Seleção, Europa. Espero que seja da melhor maneira possível. Diego (Ribas) tem contrato até o meio do ano. Falaram em proposta. Estão tentando chegar a um acordo para prorrogar. Meu limite termina em dizer que quero ou não quero. Se vai aceitar, não posso dizer. Ele é identificado com o clube, tem caráter. Se cuida muito".

Os jogadores se apresentam oficialmente nessa quinta-feira (3), iniciando a pré-temporada e o zagueiro Rodrigo Caio será apresentado oficialmente. Até o momento, o jogador foi o único contratado pelo Flamengo visando a temporada.