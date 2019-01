Londrina empata com Confiança na estreia da Copinha

O Londrina, equipe favorita dentro do grupo 24 da Copa São Paulo 2019, estreou apenas com um empate em 1 a 1 contra o Confiança. A partida foi válida pela primeira rodada e foi realizada no estádio municipal José Sidney da Cunha, em Capão Bonito.

O gol da equipe paranaense foi marcado pelo meia Luquinha, aos 15 minutos do primeiro tempo, num belo gol com a perna esquerda. O Londrina dominou toda a partida no primeiro tempo. A equipe de Sergipe, porém, cresceu na segunda etapa, quando teve maior posse de bola e as melhores jogadas ofensivas.

O gol do Confiança só saiu no final, quando, aos 42 minutos, o lateral Yuan cobrou falta com perfeição e botou a bola no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Daniel, que vinha fazendo uma ótima partida.

No grupo 24, curiosamente, não consta nenhum campeão do torneio sub-20. O time que conseguiu o maior alcance na competição foi o próprio Londrina, que já foi semifinalista do torneio.

TAMBÉM NO GRUPO 24

Na outra partida válida pelo grupo 24, realizada às 13h45, Elosport e Taboão da Serra empataram por 0 a 0. Com os resultados, todas as equipes com apenas 1 ponto somado, Confiança e Londrina ocupam a primeira e segunda posições, respectivamente, já os times marcaram os primeiros gols.

Após três rodadas, os dois melhores da chave vão avançar à próxima fase. O próximo desafio da equipe paranaense será diante do Taboão da Serra. A partida também será realizada no Estádio José Sidney da Cunha e começa às 16h. O próximo jogo do Confiança na Copinha será neste domingo, 6 de janeiro, contra os donos da casa, o Elosport de Capão Bonito.