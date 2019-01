Arrascaeta não se reapresenta e pode ser multado pelo Cruzeiro

Destaque do Cruzeiro na última temporada, Arrascaeta ainda é dúvida no elenco mineiro. Na tarde desta quinta-feira (3), o meia-atacante não se apresentou a equipe após uma longa conversa entre seu empresário, Daniel Fonseca, e Itair Machado, vice-presidente de futebol da Raposa aumentando o rumor de uma possível ida para o Flamengo.

A oferta feita pelo time carioca foi apresentada através dos empresários do jogador ao time celese. A informação foi divulgada primeiramente por Samuel Venâncio, repórter da “Rádio Itatiaia”. A proposta seria de 10 milhões de euros (quase R$ 43 milhões na cotação atual) e por 75% dos direitos econômicos do jogador.

O Cruzeiro, no entanto não recebeu de maneira positiva a oferta de 10 milhões de Euros por 70% do uruguaio e está irritado pelo modo em que a negociação está sendo conduzida, e prevê uma multa ao jogador por não ter se reapresentado com o restante do elenco.

“Ele (Daniel Fonseca) fez uma proposta para o Cruzeiro, eu não aceitei. Uma hora depois, ele trouxe o atleta, foi ríspido com o Cruzeiro, levou o jogador embora, ele não reapresentou no Cruzeiro, e a nossa parte jurídica nossa vai multar o atleta. Isso já aconteceu há alguns anos atrás com esse próprio agente. Comuniquei a ele e queria comunicar a alguns órgãos de imprensa que o Cruzeiro tem comando, que ninguém vai chegar aqui e tirar jogador do Cruzeiro sem que o Cruzeiro tenha interesse na proposta” disse Itair Machado.

Arrascaeta tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021, com opção de renovação por mais uma temporada, e multa de cerca de R$ 120 milhões, vale lembrar que o atacante no final de novembro de 2018 afirmou que sua intenção era de ajudar a equipe estrelada e não pensava numa possível saída.

“Tenho muito boa relação com o Itair (vice-presidente de futebol do Cruzeiro). Esse desejo de jogar em um grande clube da Europa, todo jogador tem. É um sonho de criança que nós temos, mas fui bem claro sobre o clube e sobre minha intenção de ajudar o time. Como falei para ele, o dia que for certa a minha saída para um grande clube e o Cruzeiro estiver de acordo... Mas não se sabe se esse dia chegará ou não, então não estou nem aí para isso, só penso em estar bem no clube e conquistar coisas importantes”, afirmou Arrascaeta.