São Paulo estreia na Copinha com goleada sobre o Holanda – AM

São Paulo e Holanda-AM, que estão no Grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, se enfrentaram nesta quinta-feira (3), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de . O Tricolor Paulista venceu a partida com goleada de 7x2.

Já no início do jogo, a Laranja Mecânica foi pressionado pela equipe paulista. Gabriel Sara, um dos destaques da partida, aos 12 minutos, no rebote do goleiro, abriu o placar para o Tricolor. Quatro minutos depois, Fabinho acertou um chute de primeira, sem chance de defesa, marcando o segundo gol do São Paulo na noite.

Aos 28 minutos, Gabriel Novaes fez gol de cabeça, após cruzamento de Gabriel Sara, ampliando ainda mais a vantagem. No final do primeiro tempo, aos 45 minutos, Antony recebeu a bola na esquerda e lançou para Gabriel Novaes, que marcou seu segundo gol na partida, o quarto do Tricolor.

Gabriel Sara, de cabeça, fez o quinto gol do São Paulo, seu segundo no jogo, aos 10 minutos do segundo tempo, depois de Fabinho cruzar de direita.

O Holanda, aos 22 minutos, diminuiu um pouco a vantagem que tinha a equipe paulista, quando Caio recebeu um belo passe no campo de ataque e marcou o primeiro gol da Laranja Mecânica. O lateral Romarinho, recebeu um lançamento, driblou o goleiro e fez o segundo gol da equipe amazonense aos 34 minutos. Rodinha chegou a fazer o terceiro do Holanda na partida, mas estava em posição de impedimento e o gol foi anulado.

O Tricolor voltou a ampliar a vantagem nos minutos finais. Vitinho marcou um golaço aos 44 minutos e, dois minutos depois, Gabriel Sara marcou seu terceiro gol no jogo, o sétimo da equipe paulista.

Os outros dois clubes do Grupo 7, Ferroviária e Serra – ES, entraram em campo mais cedo e o dono da casa venceu por 3x0. O São Paulo está na liderança da chave pelo saldo de gols.

O Tricolor do Morumbi entra em campo novamente no próximo domingo (6), às 21h30, contra o Serra – ES. Já o Holanda, enfrenta a Ferroviária, no mesmo dia, às 19h15. Ambas as partidas acontecerão na Arena Fonte Luminosa.