Vasco empata com Tubarão e fica muito perto da classificação na Copa São Paulo

Na tarde desta segunda-feira (7), no Estádio Joaquim de Morais Filho, o Vasco enfrentou o Tubarão, e empatou pelo placar de 0 a 0. No outro jogo do grupo, o Taubaté empatou com o Carajás por 1 a 1. O Cruzmaltino volta a campo na próxima quarta-feira (9), no mesmo Estádio Joaquim de Morais Filho, quando enfrenta o Taubaté.

O JOGO

A partida teve início com um ataque da equipe de Marcos Valadares. Logo aos três minutos, depois de um escanteio, Caio Lopes finalizou, mas o goleiro Thiago esticou-se e, com o pé esquerdo, evitou a abertura do placar. Quatro minutos depois, mais Vasco no ataque. Após outro escanteio, na primeira trave, Talles cabeceou e o goleiro adversário salvou novamente.

Com 12, aconteceu a primeira chegada do Tubarão. Pelo flanco direito, Bartell cruzou e serviu Diordi livre dentro da área. O camisa 9 concluiu, de voleio, mas a bola passou por cima do gol. Aos 22, novamente pelo lado direito, Bartell cruzou para dentro da área. A zaga cortou e Kelvyn pegou no rebote. Entretanto, a pelota parou nas mãos do arqueiro do Vasco.

Nos 34 minutos, mais Tubarão atacando. Luciano achou Diordi pelo lado esquerdo da grande área, que cruzou rasteiro. Contudo, nenhum jogador da equipe catarinense conseguiu chegar para finalizar. No finalzinho do primeiro tempo, aos 45', pelo lado direito, Luciano cruzou e serviu Diordi livre dentro da área. Mas o centroavante cabeceou por cima da meta vascaína.

No início da segunda etapa, aos 5 minutos, o Cruzmaltino continuava tentando abrir o placar. No flanco direito, Coutinho lançou Tiago Reis, que cabeceou, sozinho, e quase encobriu o goleiro. No rebote, Talles tenta finalizar, mas é travado pela defesa. Com 9', pelo lado esquerdo, Lucas Santos fez jogada individual e, da intermediária, concluiu com muita força para boa defesa do goleiro Thiago.

Nos 21 minutos, depois de cruzamento rasteiro pelo lado direito, a bola passa muito perto de Tiago Reis, e o jogador não consegue finalizar. A redonda passou muito perto da linha do gol. Aos 39 minutos, Laranjeira (entrou no lugar de Tiago Reis) recebeu e, debaixo das traves chutou por cima do gol.