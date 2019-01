Flamengo tenta contratação do zagueiro Léo Pereira, do Athletico

O Flamengo continua buscando reforços para temporada, e um desses alvos é o zagueiro Léo Pereira, do Athletico. O atleta de 22 se destacou ao terminar 2018 como uma das principais peças do clube paranaense, sendo essencial para a campanha que deu o título da Copa Sul-Americana.

Segundo o site “GloboEsporte”.com, o time do Rio teria apresentado duas propostas pelo jogador, e ambas teriam sido recusadas. Primeiro 1,5 milhões de euros por 50% dos direitos zagueiro, e na segunda, o Flamengo propôs 2,5 milhões de euros, aproximadamente 10,6 milhões de reais.

Léo Pereira possui vínculo até janeiro 2020 com o Athletico, o que significa que já poderia assinar um pré-contato com outro clube a partir de julho.

Após as contratações de Rodrigo Caio, Gabigol e Arrascaeta, o Flamengo vem insistindo na busca de um novo zagueiro, tendo feito algumas propostas por Dedé, do Cruzeiro, que não vê com bons olhos a negociação

Na posição o clube já conta com Léo Duarte, Juan, Rhodolfo, Thuler, Dantas e o próprio Rodrigo Caio, primeiro reforço dessa temporada.

Em 2018, Léo Pereira foi titular na campanha do título do Campeonato Paranaense. Pelo bom desempenho, foi integrado ao elenco principal, sendo titular em 10 dos 12 jogos que a equipe fez até se sagrar campeã da Copa Sul-Americana. O jogador marcou um dos gols na vitória de 4 a 1 em cima do Peñarol, em partida disputada no Uruguai, no Campeón del Siglo. Pelo Athletico disputou um total de 41 jogos na temporada passada, marcando seis gols.