No primeiro jogo em 2019, Flamengo enfrenta Ajax na Flórida Cup

A temporada começará para o Flamengo nessa quinta-feira (10) às 22h (horário de Brasília), quando a equipe entrará em campo para enfrentar o Ajax-HOL pela Flórida Cup. A partida será realizada no Orlando City Stadium, que tem capacidade para 25 mil torcedores.

Com duas estreias, "novo" Rubro-Negro quer estrear com o pé direito

O Flamengo que começará a partida na Flórida, terá apenas o técnico Abel Braga como cara nova. O experiente treinador manteve a base da equipe que terminou em segundo no Brasileirão, e fará mexidas com peças que já estavam no elenco. Rodrigo Caio, único reforço que viajou, ficará no banco.

No último treino, realizado na quarta-feira (9), Abelão substituiu Réver e Lucas Paquetá, que deixaram o clube, por Rhodolfo e Diego, que deverá ser o primeiro capitão no ano. O comandante só não deixou claro qual será o goleiro titular, mas a tendencia é que Diego Alves recupere a posição, após ganhar moral com a nova diretoria.

Como acontece nesse período, a partida servirá para o técnico usar praticamente todo os jogadores que terá à disposição, no decorrer do confronto. Buscando mostrar que é uma equipe diferente dos anos anteriores, quando colecionou fracassos, o Rubro-Negro não quer deixar uma impressão negativa logo de cara.

"Sensação da Europa", equipe holandesa virá com força máxima

Firme na luta pelo título do Campeonato Holandês, onde disputa ponto a ponto com o PSV, o Ajax é uma das equipes que estão encantando a Europa na temporada 2018/19. Jogando um grande futebol, a equipe do técnico Erik ten Hag mistura técnica com jovens promessas valiosas.

Na mira dos gigantes europeus estão o zagueiro Matthijs de Ligt, eleito pelo prêmio Golden Boy, como melhor jogador jovem do mundo, e o meia Frenkie de Jong, que é apontado pelo jornal espanhol "As" como próximo reforço do Barcelona, e que custaria em torno de 75 milhões de euros.

Além deles, a equipe holandesa conta com nomes conhecidos, como o brasileiro David Neres, o zagueiro Daley Blind, o lateral Tagliafico e o atacante holandês Huntelaar. O comandante do Ajax mandará todos eles a campo nessa noite, já que irá com força máxima e usará o torneio de tiro curto para manter o ritmo de jogo dos seus atletas.