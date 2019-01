Internacional oficializa contratação do volante Matheus Galdezani, ex-Coritiba

Reforçando o setor de meio-campo para o restante do ano de 2019, o Internacional anunciou mais uma contratação. Trata-se do volante Matheus Galdezani, ex-Coritiba.

Contratado por empréstimo até o fim da temporada, Galdezani estava cedido ao Atlético Mineiro até maio. Sem tanto sucesso no Galo, ele vai para seu nono clube em sua trajetória como jogador para tentar retomar os bons momentos.

O atleta 26 anos, natural de Limeira, em São Paulo, começou a sua carreira no Desportiva Brasil e já atuou no Sul, mais especificamente no Juventude. Ele também colecionou passagens por Sport Recife e CRB, até chegar ao Coxa em 2017.

Matheus Galdezani será apresentado amanhã (14), no CT do Parque Gigante. Ele é o sexto reforço do Colorado para a temporada e se junta ao lateral direito Bruno, volante Rodrigo Lindoso e o trio de atacantes Neilton, Guilherme Parede e Rafael Sóbis.