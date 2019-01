Atacante Pablo analisa estreia pelo São Paulo: “Eu me senti bem, confortável com essa camisa”

A derrota do São Paulo pelo Eintracht Frankfurt, no Torneio da Flórida, na última quinta-feira (10), não foi motivo para desânimo do atacante Pablo, que, na partida, fez sua estreia com a camisa do Tricolor.

Para Pablo, a competição pode ser vista como um preparo a para pré-temporada. O jogador elogiou o time, apesar da vitória do adversário, e acredita que as dificuldades enfrentadas são consequências do pouco tempo de treinamento.

“A gente sabe que é uma preparação. É um torneio que estamos visando para a pré-temporada. Mesmo assim, a equipe se comportou muito bem. Dentro das questões físicas, técnicas e táticas, tivemos muito pouco. Sabíamos das dificuldades que iríamos ter”, destacou o atleta.

O atacante, que tinha o sonho desde criança de atuar no Tricolor Paulista, especialmente por conta de seu avô, Chico, que é torcedor fanático do clube, sentiu conforto com a camisa.

“Eu me senti bem, me senti confortável com essa camisa”, ressaltou.

Neste sábado (12), o São Paulo fará sua segunda e última partida no Torneio da Flórida. A equipe irá enfrentar o Ajax, da Holanda. O jogo acontecerá às 16h, em Orlando. Pablo entende que, por ser início de temporada, não será fácil.

“Fisicamente falando, é muito pouco tempo de preparação. Você pode estar mal tecnicamente, mas compensa na parte física em certas ocasiões. Mas, em começo de temporada, não dá”, finalizou o jogador.