Após eliminar Galvez da Copa SP, Palmeiras vai bancar retorno do rival ao Acre

O Palmeiras decidiu bancar as passagens para o retorno da delegação do Galvez ao Acre. Após eliminar time acreano por 3 a 0, na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no domingo (13), a diretoria palmeirense resolveu fazer esta ação para ajudar seu rival.

A equipe acreana já havia se organizado para voltar para o estado após o fim da primeira fase, mas avançou na competição e o planejamento financeiro para a Copinha esgotou. As passagens foram canceladas e o clube conseguiu reembolsar apenas 30% do valor pago.

O técnico do Galvez, Oziel Moreira, relatou os problemas da delegação em entrevista ao 'SporTV'. “A gente não tem passagem para voltar, queria pedir desculpas para o povo do Acre por não conseguir levar o time para a quarta fase”, contou.

Sensibilizada com a história da equipe, a diretoria palmeirense, além de pagar a volta da delegação ao Acre, também convidou os jogadores e comissão técnica para fazer um tour pelo Allianz Parque, geralmente destinado aos torcedores do Verdão. O Alviverde ainda irá oferecer chuteiras e bolas ao Galvez.

O time de Oziel Moreira foi uma grande surpresa na Copa São Paulo. O clube se classificou na primeira fase, em segundo lugar, no grupo do próprio Palmeiras, com os mesmos seis pontos que o clube paulista.

Na segunda fase, venceu a Desportiva Ferroviária-ES, por 1 a 0, mas foi eliminado ao se reencontrar com o Verdão na terceira fase. A delegação do Galvez retornará ao norte do Brasil na noite desta segunda (14).