São Paulo goleia Mirassol e se classifica para as quartas de final da Copinha

Mirassol e São Paulo se enfrentaram, nesta terça-feira (15), pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi na Arena da Fonte, em Araraquara (SP), e o Tricolor derrotou o Leão da Alta por 3 a 0 e garantiu sua classificação para as quartas de final da competição.

Como nas demais partidas, o São Paulo dominou o time adversário na primeira etapa, principalmente em boas jogadas pelas laterais. Aos 8 minutos, o Tricolor avançou pela esquerda e cruzou, o goleiro Junior, do Mirassol, espalmou para longe. O primeiro gol saiu aos 23, com Gabriel Novaes. O atacante recebeu cruzamento de Antony pela esquerda e completou de cabeça. Com o gol marcado, o jogador chegou a nove gols e se tornou o artilheiro da Copinha.

Aos 40 minutos, mais uma chance para o São Paulo. Antony cruza mais uma vez pelo lado esquerdo, Paulinho recebeu e chutou forte, mas Junior defendeu e evitou o segundo gol do time da capital.

O grande destaque do segundo tempo foi o goleiro do Leão da Alta. Logo aos 13 minutos, em bela troca de passes do Tricolor, Fabinho finaliza e o arqueiro, novamente, salva a equipe do interior paulista. Aos 22, a bola desvia na defesa do Mirassol e sobra para Antony, o atacante dominou dentro da área e finalizou de chapa no canto.

O São Paulo teve mais uma chance aos 39. Vitinho recebeu dentro da área, sem marcação, e finalizou, mas Junior salvou. O terceiro gol do Tricolor saiu somente aos 43. Vitinho cruzou e Sena chutou rasteiro no contrapé do goleiro, a bola ainda bateu na trave e entrou.

Classificado para as quartas da Copinha, o São Paulo enfrentará o Cruzeiro. Local e horário ainda não foram definidos.