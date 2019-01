Em busca do bicampeonato, Cruzeiro estreia contra  Guarani pelo Mineiro

Após quase um mês e meio sem bola rolando no futebol brasileiro, o Campeonato Mineiro inicia mais uma temporada com o confronto entre dois campeões do estado em 2018. Guarani e Cruzeiro irão dar o pontapé inicial neste sábado, às 16h30, no Estádio Waldemar Teixeira de Faria, o Farião, em Divinópolis, valendo pela rodada de abertura do Estadual 2019.

O Guarani foi campeão mineiro do Módulo II em 2018, e está de volta a elite do futebol de Minas Gerais após dois anos na divisão de acesso. O Bugre divinopolitano manteve o treinador vitorioso da ocasião, Gian Rodrigues, apostou em contratações pontuais e de experiência, e manteve boa parte dos atletas do ano passado.

Já o Cruzeiro, campeão do ano passado vencendo o Atlético, e ainda vencedor da Copa do Brasil quer estrear com vitória. Para isso, o técnico Mano Menezes ganhou reforços pontuais, mas manteve a base vitoriosa do ano passado como segredo do sucesso celeste para esta temporada.

Gian Rodrigues faz mistério, mas tem Guarani praticamente escalado

Se mistério é a alma de quem quer surpreender, o técnico do Guarani, Gian Rodrigues usa deste artifício com excelência na tentativa de pregar uma peça no Cruzeiro. Apesar de ter estado na casa do inimigo realizando amistoso com o time Sub-20 celeste, o treinador mantém escondido o time que entrará em campo.

"Tenho duas dúvidas. É lógico que temos tendência para alguma situação, mas é importante você fazer no campo para ver o entendimento. Tem a situação da bola parada. Então vamos definir tudo até a hora do jogo", declarou Gian.

Apesar do mistério, o técnico do Guarani deve escalar uma formação semelhante ao que vem colocando nos jogos-amistosos que vem realizando durante a pré-temporada. O Bugre teve bom aproveitamento, sofrendo apenas uma derrota nas cinco exibições que realizou.

Mano Menezes ganha duas presenças para a estreia

O técnico Mano Menezes não tem grandes problemas para escalar o Cruzeiro contra o Guarani. Outrora com desfalques importantes, tem a formação inicial definida, mas decidiu adotar o mistério como é de costume.

"Já estou falando demais, né? Já falei sobre Fred e vocês desconfiam que Fábio também vai jogar. Mas vamos manter o padrão. Escalação só uma hora antes do jogo", falou o bem humorado Mano Menezes

Sobre o time, o técnico celeste apenas confirmou a presença do atacante Fred. Mais tarde, soube das liberações de Edilson e Leo, que deveriam cumprir suspensões referentes ao Estadual do ano passado, mas que tiveram as penas convertidas em pagamento de cestas básicas.

A única dúvida é quem ocupará a vaga deixada por Arrascaeta, vendido ao Flamengo. A tendência é que David ocupe a posição, mas tal questionamento só será revelado momentos antes do jogo.