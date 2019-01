Zé Ricardo fala em reconstrução no Botafogo: "Daqui a pouco as coisas começam a encaixar" 

O Botafogo estreou com derrota no Campeonato Carioca. No Moacyrzão, o Cabofriense emplacou 3 a 1, impôs seu jogo e soube aproveitar os erros alvinegros, segundo Zé Ricardo. O técnico do Botafogo falou sobre a má atuação de sua equipe e os rumos da temporada.

“Não podemos apontar uma causa específica (para a derrota). Faz parte. Dentro de um processo de reconstrução, entendíamos que seria um adversário bem treinado. Os gols deles saíram em erros que acontecem nesse início de processo e os erros ensinam. É trabalhar para recuperar os pontos em casa.”

O Alvinegro recebe o Bangu pela segunda rodada da Taça Guanabara. Quem comparecer ao Estádio Nilton Santos na próxima quarta-feira (23), verá um time em mudança. O comandante exaltou o importante retorno de João Paulo e lembrou que ainda aguarda a estreia de alguns atletas.

“É um Botafogo diferente. Não temos seis, sete jogadores que faziam parte do time que finalizou a competição no ano passado. Isso pressiona um pouco os meninos, mas a gente tem confiança no trabalho e daqui a pouco as coisas começam a encaixar, tem que ter calma e buscar melhorar. Não vai haver caça às bruxas.”

Zé Ricardo destacou ainda que não é o momento de pensar em novas contratações e sim de preparar e dar condição de jogo para todo o plantel alvinegro. “O fato é que é uma reconstrução, temos que ter paciência e mais razão do que emoção agora”, concluiu o treinador.