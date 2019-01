Após goleada fora de casa, Sampaoli se agrada com o time: "Vai tomando a cara do grupo"

O Santos não tomou conhecimento do São Bento fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Paulista nesta quinta (27). Jogando em Sorocaba, o Peixe venceu o Azulão por 4 a 0, com direito a gol relâmpago de Jean Mota aos 14 segundos de partida.

Para o técnico Jorge Sampaoli, o gol logo no início deu uma segurança para que o Peixe construísse a goleada.

"Foi um gol importante em um ataque importante e muito bem elaborado, mas o adversário criou muitas chances de gol e poderia ter saído com um resultado muito maior. O gol nos deu segurança, mas seguindo buscando e, creio eu, que poderíamos ter feito o terceiro ainda no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, seguimos buscando igual e alcançamos uma vitória muito clara contra um rival e campo bastante complicado", disse o treinador em entrevista coletiva após partida.

Para Sampaoli, que agradou-se com o rendimento do time, a vitória representou a cara do time.

"Acho que vamos melhorando e o Santos vai tomando a cara do grupo e do seu objetivo. Fico contente porque vi um Santos que quis jogar em todo tempo numa partida muito complicada, contra um time que tem muitos bons jogadores. É um passo adiante e é hora de seguir pensando no que vem e melhorando", falou Sampaoli.

O Peixe volta a campo para a terceira rodada do Paulistão neste domingo (27). O Alvinegro Praiano encara o São Paulo como mandante, no Pacaembu como mandante. Para Sampaoli, a postura do Peixe no clássico será de propor o jogo.

"Estou convencido que em todas as partidas o Santos vai precisar ser protagonista. Contra o São Paulo, como disse na partida contra o Corinthians, quando jogamos na sua casa, vamos tentar nos impor. Sabemos que é um rival forte, tem se armado muito bem esse ano e tem reforços muito bons e temos que estar muito bem para ganhar essa partida", disse o técnico Argentino,

Peixe e Tricolor mandarão as suas primeiras partidas da temporada no Paulo Machado de Carvalho devido a manutenção na Vila Belmiro e Morumbi, respectivamente. Entretanto, como o Peixe é mandante no San-São deste domingo, a vantagem da torcida única será do Santos.