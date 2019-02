Botafogo bate Boavista fora de casa e conquista primeira vitória em 2019

Para lavar a alma. Em sua despedida da Taça Guanabara, o Botafogo bateu o Boavista por 3 a 0 em Saquarema. Os gols foram anotados por Ferrareis, Erik e Jonathan logo na primeira etapa. A vitória marca o primeiro resultado positivo do Alvinegro nessa temporada e premia as mudanças realizadas por Zé Ricardo.

O técnico fez cinco alterações no time que começou jogando na rodada passada (em derrota para o Resende por 1 a 0). O primeiro fruto veio aos três minutos. Jean encontrou Ferrareis no meio da área, que dominou e bateu rasteiro para abrir o placar, em Bacaxá, em seu primeiro jogo como titular.

Vinte minutos depois, foi a vez de Erik ampliar. Carli lançou na área, Kieza raspou de cabeça e Erik finalizou para balançar a rede. O gol foi o primeiro do camisa 11 em seu retorno ao Botafogo.

Por fim, Jonathan marcou aos 42, após receber cruzamento de Pimpão e cabecear para o fundo do gol, garantindo assim a vantagem de 3 a 0 no placar. A última vez que o Glorioso marcou três ou mais gols havia sido em 23 de setembro, quando bateu o Vitória por 4 a 3 no Barradão.

Com quatro pontos, o Alvinegro termina a Taça Guanabara em quinto lugar no Grupo C e, na próxima quarta-feira (6), faz sua estreia pela Sul-Americana. No Estádio Nilton Santos, a equipe recebe os argentinos do Defensa y Justicia, às 21h30.

Já o Boavista terminou a primeira fase do Carioca na quarta colocação, com seis pontos somados, e abandonou as chances de classificação após a derrota desse domingo.