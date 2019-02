Botafogo sinaliza contratação do atacante Rafael Moura

Mais uma vez, o Botafogo tem interesse em contratar o atacante Rafael Moura, de 35 anos, que está livre no mercado após o rebaixamento com o América-MG em 2018. Atualmente, o Alvinegro conta com apenas dois centroavantes no elenco profissional (Kieza e Igor Cássio).

O empresário do jogador, Francis Melo, chegou ao Rio de Janeiro na última quinta-feira e já teve conversas com os comandantes do futebol alvinegro, o gerente Anderson Barros e o vice-presidente do departamento, Gustavo Noronha.

"Ontem (segunda-feira) foi muito bem recebido pelo Noronha, estive no escritório dele, e o próprio Noronha conversou por chamada de vídeo com o Rafael. Foi uma conversa muito produtiva. O Noronha sabe bem as razões de as negociações anteriores não terem dado certo. Ele que estava à frente das conversas. Já falamos com a maioria das pessoas que têm poder de decisão no departamento de futebol do clube", disse o representante.

O experiente centroavante chegaria para brigar pela posição com Kieza, atualmente titular da posição, que não balança as redes desde o dia 30/09/2018, em jogo válido pela 27º rodada do Brasileirão.

He-Man tem passagem por diversos clubes como Corinthians, Fluminense, Internacional, Atlético-MG, Athletico-PR, Figueirense, Paysandu, Goiás Vitória-BA e Lorient, da França. No ano passado, marcou nove gols em 40 jogos pelo Coelho.