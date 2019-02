Rafael Moura confirma negociação com o Botafogo e cita "interesse de ambas as partes"

Visando reforçar o ataque, o Botafogo negocia com o centroavante Rafael Moura, também conhecido como "He-Man". Após muitas especulações, o jogador confirmou a negociação com o clube carioca e que "há interesses de ambas as partes".

"Meu empresário teve uma reunião com o Gustavo Noronha, o Anderson Barros, eu mesmo conversei com o Gustavo e com o Zé Ricardo também. Há sim a possibilidade", disse ao Globoesporte.com, na noite da última terça-feira (12).

O atacante também aproveitou para explicar o porque de não ter aceitado as duas propostas oficiais do Alvinegro no passado. Rafael revelou problemas extracampo.

"Em duas possibilidades o Botafogo me fez uma proposta oficial, e eu quero deixar bem claro para o torcedor que não foi uma recusa ou uma rejeição por minha parte. Eu estava com minha mãe passando por um tratamento de câncer, então eu optei por ficar em Belo Horizonte. Primeiro no Atlético-MG, depois no América-MG. Poderia ser qualquer outro clube da região (mineira) que eu aceitaria, e rejeitaria qualquer outro clube, poderia ser o Real Madrid, o Barcelona", afirmou.

"Eu e minha família estamos dispostos a sair de Belo Horizonte porque minha mãe está curada, então se a gente tiver uma oportunidade, uma proposta em definitivo, a gente vai olhar com o maior carinho", completou.

Rafael Moura tem passagem por diversos clubes como Corinthians, Fluminense, Internacional, Atlético-MG, Athletico-PR, Figueirense, Paysandu, Goiás Vitória-BA e Lorient, da França. No ano passado, o atacante de 35 anos disputou 40 partidas pelo coelho e marcou nove gols.