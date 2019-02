Em MT, Santa Cruz não dá sopa para o azar e despacha o Sinop pela Copa do Brasil

Na cidade de mesmo nome do clube, os pernambucanos do Santa Cruz não tiveram dificuldades para vencer o Sinop, que precisava ganhar para avançar. Sem dar sopa para o azar e jogando de forma tranquila e organizada, os nordestinos fizeram 2 a 1 nos donos da casa, e se classificaram. Agora, na segunda fase da Copa do Brasil, os tricolores fazem o clássico inédito na competição contra o Náutico.

O primeiro tempo começou com o Santa já mostrando que não jogaria pelo empate diante do pequeno público do estádio Gigante do Norte. Logo aos 5 minutos, Marcos Martins cobrou escanteio na área, a bola foi desviada no caminho e Elias, sem marcação, completou de carrinho para abrir o placar (0 a 1). Depois do gol já no início, o Sinop tentou o empate aos 11' e aos 14', mas um chute o goleiro visitante defendeu e o outro foi passou perto, mas foi para fora. Os pernambucanos, aos 34', quase ampliaram em contra-ataque, mas também foram barrados pelo goleiro adversário. No mais, vitória dos tricolores na etapa inicial.

Depois do intervalo até os 27', só o chute do Santa no primeiro minuto do segundo tempo chamou a atenção das arquibancadas do Gigante do Norte. O jogo, sem muitas emoções, despertou os torcedores com o pênalti sofrido por Pipico, do Santa, aos 27 minutos. Ele mesmo bateu - bola de um lado e goleiro do outro - e fez o segundo gol (0 a 2). Em seguida, os pernambucanos quase fazem o terceiro. Já no finalzinho, aos 45', após falta cobrada na área, Igor Peninha cabeceia forte e diminuiu para o Sinop (1 a 2). Logo após, Elias foi expulso com seu segundo amarelo. Depois, não houve tempo para mais nada. Cobra Coral classificada!

Agora, na segunda fase da Copa do Brasil, o Santa Cruz encara o Náutico, que empatou em 1 a 1 com o Imperatriz-MA, fazendo o primeiro clássico pernambucano entre as duas equipe na competição nacional. Antes disso, o Santa volta a campo no domingo (17), às 17h (de Brasília), também no clássico contra o Sport, pelo campeonato estadual. Enquanto isso, eliminado da Copa, o Sinop joga na segunda-feira (18), às 21h10 (de Brasília), contra o Operário, pelo campeonato mato-grossense.