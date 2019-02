CSA desperdiça chances, mas vence Salgueiro pela Copa do Nordeste

Jogando diante de sua torcida, em Maceió, o CSA foi superior o jogo todo diante do Salgueiro pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Os alagoanos saíram com a vitória graças ao gol solitário de Patrick Fabiano, que vive grande fase. Porém, o 1 a 0 no placar poderia ter dado espaço a uma vantagem maior caso a equipe mandante não tivesse perdido tantas chances.

Domínio alagoano no 1ºT

Foi o CSA quem dominou o jogo na primeira metade. Os alagoanos tiveram três boas oportunidades, uma com Régis, logo aos 6 minutos, outra com Rafinha, aos 33', por fim, Matheus Sávio acertou o travessão aos 41'. O Salgueiro só levou perigo ao gol Azulão somente no chute de Muller aos 17'. Contudo, o CSA teve posse e controle de bola maior, mas sem criar diversas chances. Enquanto o Carcará jogou no contra-ataque.

Cabia mais

A equipe de Alagoas voltou a todo vapor. Nos primeiros 15 minutos, tiveram chances com Matheus Sávio, duas vezes, Patrick Fabiano e Rafinha. Quatro boas oportunidades. Na quinta chance, Patrick Fabiano, em grande fase, não perdoou. Régis cruzou da direita, na medida para o atacante cabecear para baixo e abrir o placar aos 17 minutos (1 a 0). Depois do gol, o CSA começou a valorizar mais a posse de bola e cozinhar o jogo. Régis e o próprio Patrick ainda tiveram mais duas chances, porém não concluídas com êxito. No final de tudo, triunfo alagoano pelo placar mínimo.

E agora?

Com a vitória, o CSA chega à segunda posição do grupo B, com 8 pontos, mesma pontuação do líder Ceará. O Salgueiro continua no topo do grupo A, com 5 pontos, mas pode perder a liderança se o Fortaleza vencer o Bahia no próximo domingo (24), na conclusão da quarta rodada.

Agora, o Azulão tem compromisso no Campeonato Alagoano, também no domingo (24), contra o CEO. Já pelo Nordestão, encara o clássico contra o CRB só em março, numa quinta-feira (7), às 21h30. Os pernambucanos do Salgueiro também têm clássico, mas contra o Santa Cruz, quarta (20), às 21h30, no estadual. Pela Copa do Nordeste, volta a campo só dia 2, contra o ABC, em Natal, às 18h30.