Após classificação nos pênaltis, Carille exalta: "Meu time foi mais determinado"

Em Avellaneda, na Argentina, deu Corinthians contra o Racing pela Copa Sulamericana. E foi com sofrimento. Após sair atrás no placar, o Timão conseguiu o empate no início do segundo tempo com Vagner Love e levou a vaga nas penalidades por 5 a 4. Fábio Carille exaltou a determinação dos atletas, mas foi enfático ao confirmar a superioridade técnica do adversário que é líder do Campeonato Argentino chegando ao fim da temporada.

"Meu time foi mais determinado. Tecnicamente o adversário está superior, estamos num início de trabalho, mas a dedicação deste grupo de jogadores nos deu a classificação. Isso fortalece esse grupo. São 15 atletas chegando, temos o Junior Urso que nem deu para ser inscrito ainda. Jogadores chegando, com possibilidade de mais chegadas para a gente fazer uma temporada boa, com bastante opções. Essa classificação fortalece esse grupo que está se iniciando", comentou.

O primeiro tempo foi de domínio Argentino, apesar das nove novidades em relação ao jogo de ida em Itaquera. O Racing decidiu priorizar o campeonato nacional onde lidera faltando apenas cinco rodadas.

"A ideia era controlar o primeiro tempo e tentar ser mais agressivo no segundo, mas levamos o gol. Aí no intervalo fizemos as mudanças que deixamos programadas ontem", disse.

Precisando marcar, Fábio Carille, tirou Clayson - apagado - e colocou um dos heróis da noite, Vagner Love. O atacante marcou seu primeiro gol depois do retorno ao Timão.

"Por característica dos jogadores, Love é um segundo atacante que preenche área, por isso a opção", falou o treinador.

Carille voltou a dizer que a equipe está no caminho certo e que a assimilação dos atletas vem sendo positiva.

"A gente está no caminho certo com nossas convicções, os jogadores entendendo bem o que eu e minha comissão queremos. É fortalecer mais, é o quarto ou quinto jogo com essa formação de três volantes, ou um volante e dois segundos saindo. Continuamos com essa ideia que acredito que será o ano todo", concluiu em breve entrevista coletiva junto ao atacante Vagner Love.

O Corinthians volta a campo contra o São Bento, pelo Paulistão, no próximo sábado (02), às 16h30, em Sorocaba.