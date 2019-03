Doriva fala sobre a necessidade de reforços após empate do Criciúma

O Criciúma empatou com o Marcílio Dias neste sábado (02) por 1 a 1 jogando pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense no estádio Heriberto Hulse.

O time amarelo não conseguiu os três pontos diante da grande surpresa do campeonato e agora permanece na quinta colocação, com 14 pontos. O time de Itajaí segue com 18 pontos, em quarto.

O técnico Doriva falou sobre a complexidade diante do jogo contra o forte rival, além de problemas da própria equipe em finalizações: "Foi um jogo difícil, mais do que esperávamos. Não conseguimos fazer uma grande partida, mas tivemos chances. Estamos tentando buscar alternativas para as situações que acontecem dentro do elenco. A dificuldade está evidente. Os atletas estão tendo oportunidades e não estão conseguindo aproveitá-las. A gente tinha o planejamento de vencer os três jogos em casa. Fica uma frustração", disse.

O comandante do Tigre ressaltou a importância e a necessidade de novos reforços para compor o elenco: "A verdade é um só. Nós precisamos de reforços. Não podemos pôr o peso nas costas dos mais jovens. Temos que ter esta leitura do que está acontecendo, faz parte do processo. Trabalho com o que tenho em mãos e isso vocês veem. Se chegarmos entre os quatro, zera tudo. É um novo campeonato", afirmou o treinador.

O próximo desafio do Criciúma no Campeonato Catarinense será contra a Chapecoense, vice-líder da competição, com 21 pontos. O jogo acontece no domingo (10), às 16h, em casa no estádio Heriberto Hulse, pela 12ª rodada.