Bruno Henrique e Vitinho vão embalados para ajudar Flamengo na altitude

A temporada do Flamengo terá seu "início" nessa terça-feira (5) às 19h15, quando o Rubro-Negro enfrentará o San José-BOL, pela estreia na Libertadores 2019. Apesar de ter um dos melhores aproveitamentos na temporada, dentre os clubes da Série A (79,1%, com seis vitórias em oito partidas oficiais), a equipe da Gávea convive com a pressão por atuações melhores.

Disputando a titularidade na ponta-esquerda, Bruno Henrique e Vitinho chegam embalados por boas atuações para a primeira batalha no torneio continental, e ambos marcaram três vezes nos dois últimos jogos pelo Campeonato Carioca.

Retornando ao time principal contra o Americano, devido a uma virose do camisa 27, Vitinho foi um dos melhores em campo, e recuperou o prestígio com a torcida no Maracanã, saindo aplaudido de campo, após contribuir com dois tentos na goleada por 4 a 1.

No jogo seguinte, contra a Portuguesa-RJ, foi a vez de Bruno Henrique brilhar após começar jogando a partida. Com um gol e uma assistência na vitória por 3 a 1, o atacante dividiu o posto de melhor em campo com Gabigol, que marcou duas vezes no triunfo.

Ao todo, os dois pontas têm seis gols e duas assistências (participação direta em 42,1% dos gols da equipe rubro-negra na temporada), e formam uma parte importante do esquema montado pelo técnico Abel Braga, que utiliza bastante as laterais do campo na parte ofensiva.

Com características distintas, ambos terão uma grande importância para ajudar o Flamengo a superar os mais de 3.700 metros de altitude em Oruro (BOL), já que possuem também um vigor físico que ajudará o Rubro-Negro a tentar furar a barreira da equipe boliviana, 6ª colocada do Campeonato Boliviano.

Na estreia, Abelão manterá a mesma equipe que venceu na última rodada do Carioca, e Bruno Henrique terá mais uma oportunidade como titular. Porém, devido à grande altitude, é quase certo que Vitinho também terá uma chance no decorrer do jogo.

O Flamengo está no Grupo D da Libertadores e, além do San José, terá Peñarol-URU e LDU-EQU como adversários na chave. Após oito anos caindo nessa fase, o Rubro-Negro superou o 'fantasma' em 2018, mas caiu nas oitavas de final, para o Cruzeiro.