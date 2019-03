Apagado na Libertadores, vice-presidente do Grêmio defende Luan de críticas: "É craque"

O Grêmio não anda vivendo bons momentos na Copa Libertadores. O Tricolor perdeu os dois primeiros jogos da fase de grupos do torneio continental. Alguns jogadores foram criticados pela torcida, principalmente do atacante Luan.

Vice-presidente de futebol do clube, Duda Kroeff saiu em defesa do atleta. Argumentou que as vaias sofridas pelo camisa 7 são devidas as grandes atuações e que ele está protegido.

"Teve um lance em que o torcedor perdeu a paciência, mas é justamente porque lembra das atuações do Luan. Ele fez gol decisivo do título contra o Lanús. Foi decisivo também na Copa do Brasil. Torcedor acredita no Luan e espera a resposta. O Luan está blindado, sim. Sabemos que ele é craque", salientou.

No duelo contra o Libertad, realizado na última terça-feira (12), o Grêmio criou poucas oportunidades e perdeu a invencibilidade de 10 jogos. Para o mandatário, a equipe até esteve bem dentro de campo, mas ficou preocupado com o último passe.

"Não acho que o Grêmio tenha jogado tão mal. Teve posse de bola e tocou relativamente bem. O que mais me preocupou foi a falta de soluções para fazer o gol. No primeiro tempo nem conseguimos criar. No segundo, aí melhoramos. Mas não foi o suficiente. Acho que o Libertad marcou muito bem e isso dificultou. Mas acontece. Foi um dia não", concluiu.

Agora o Tricolor está com a cabeça no Campeonato Gaúcho. Os comandados de Renato Portaluppi enfrentam o Internacional, no domingo (17), às 19h, pela 10ª rodada da competição.