Exclusiva: destaque do Botafogo no NBB, Ansaloni comenta boa fase e projeta futuro no clube

O Botafogo vem fazendo uma ótima temporada no NBB 2018/2019. Com 47,8% de aproveitamento na competição, a equipe atualmente está na sexta posição e tem a vaga para a fase de oitavas de final dos playoffs muito bem encaminhada. Além disso, encontra-se muito próxima do Mogi das Cruzes e do Paulistano, que também brigam por uma vaga direta nas quartas.

Um dos maiores responsáveis por essa grande fase que o Alvinegro vem vivendo é Ralfi Ansaloni. Contratado em julho do ano passado, o pivô de 2,11, que veio do Pinheiros, vem se destacando e ajudando seus companheiros a conquistar importantes vitórias.

Em entrevista exclusiva para a VAVEL Brasil, Ansaloni disse estar vivendo a melhor fase de sua carreira e destacou o apoio do treinador e do resto do elenco.

"Acredito que esse é, mesmo, o melhor momento da minha carreira. Vim para o Botafogo focado e preparado para fazer uma grande temporada, e estou conseguindo. A confiança do Léo Figueiró e dos meus companheiros têm me ajudado bastante, e espero continuar contribuindo em alto nível".

Confira abaixo outras respostas do pivô botafoguense:

Experiência

"É meu décimo NBB e, a cada ano que passa, venho adquirindo mais experiência e conhecendo os atalhos do basquete. Isso tem sido crucial para a minha evolução. O foco é, sempre, o crescimento. E acho que o fato de já jogar a competição há tanto tempo ajuda a aumentar o rendimento".

Melhor temporada do Botafogo no NBB

"Definimos os nossos objetivos no início da temporada, e estamos trabalhando muito duro desde então. A sexta posição é fruto de um grande esforço coletivo. Queremos elevar o patamar do Botafogo e ajudar o clube a conquistar sua melhor colocação na história. Faltam três jogos para acabar a fase regular e depois vamos jogar os playoffs. Seguimos nos preparando e garanto que não vai faltar entrega. Pretendemos, com o time completo, alcançar todas as perspectivas".

Identificação com o Glorioso

"Estou criando uma identificação muito grande com o clube e, apesar do meu contrato acabar no fim da temporada, minha vontade é permanecer. Não depende só de mim, tem muitas coisas que podem acontecer, mas estou feliz demais aqui. Fui acolhido logo na chegada, e espero disputar mais temporadas com a camisa alvinegra".

Metas na carreira

"Em relação ao futuro, meu maior desejo é jogar uma final e ser campeão do NBB. Vou lutar muito para isso acontecer. Outro sonho que tenho é chegar à seleção brasileira. Tenho trabalhado duro diariamente, e não vou desistir até conseguir".

Por Caio Carvalho e Marco Aurélio Ferreira de Alencar