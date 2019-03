Botafogo-PB recebe o Altos-PI pela Copa do Nordeste

Buscando a liderança da chave, o Botafogo-PB recebe o Altos-PI neste sábado (16), às 16h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. A partida é válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

O Belo é ocupa a terceira colocação do Grupo B. Apesar dos mesmos 11 pontos de ABC e Ceará, o time paraibano perde nos critérios de desempate. Na última rodada, o Botafogo-PB conseguiu um triunfo expressivo contra o Vitória jogando no Barradão. Mesmo com o revés contra o Londrina pela Copa do Brasil, o alvinegro da estrela vermelha quer manter a invencibilidade na competição regional.

Já o Altos-PI, por sua vez, é apenas o 7º colocado do Grupo A. A equipe do Piauí ainda não venceu na Copa do Nordeste e soma apenas 2 pontos em cinco rodadas. Pelo campeonato regional, o Jacaré vem de uma derrota em casa diante do Bahia por 5 a 0.

Voltar a vencer

A derrota para o Londrina na última quarta-feira ficou para trás. Se a situação na Copa do Brasil ficou difícil, pela Copa do Nordeste o Belo pode terminar a rodada na liderança do Grupo B. Para que isso ocorra, basta a equipe paraibana vencer o Altos-PI e torcer para um tropeço do Ceará, que joga contra o Fortaleza amanhã.

O elenco do Botafogo-PB realizou o último treino antes do confronto na tarde de ontem. Na ocasião, a equipe que deve começar o jogo deste sábado foi esboçada com Saulo; Roniery, Lula, William Goiano e Fábio Alves; Rogério, Marcos Vinícius e Marcos Aurélio; Dico, Clayton e Nando.

Para o técnico Evaristo Piza, a prioridade é voltar a vencer na temporada. O treinador afirmou que o Botafogo-PB não dará chances aos erros diante do Altos-PI e buscará a classificação antecipada para o mata-mata da Copa do Nordeste.

"Sabemos da importância de voltar a vencer. Precisamos muito da torcida para nos estimular a fazer o resultado. Tem que ter muita inteligência, um jogo forte, mas o principal é não errar. Se a gente não erra, é muito difícil baterem nossa equipe. E isso foi pontuado com os atletas" — afirmou Piza.

De olho no elevador

Apesar de não ter conquistado nenhuma vitória na Copa do Nordeste, o Altos-PI vem para João Pessoa querendo surpreender o Botafogo-PB. Em caso de vitória, o Jacaré pode saltar da vice-lanterna para a 4ª posição no Grupo A. Com esse objetivo, os jogadores embarcaram para a capital paraibana.

O Altos-PI conta com alguns conhecidos do futebol paraibano no elenco. O técnico Maurílio Silva dirigiu o Treze no início da temporada, mas acabou demitido por maus resultados. O atacante Raphael Freitas também acumula passagem pela Paraíba. Em 2015, o jogador vestiu a camisa do Auto Esporte e se destacou no estadual daquele ano.

Mesmo com o mau retrospecto na competição regional, o Jacaré vem motivado após vencer por 4 a 2 o Flamengo-PI na última quarta-feira, em partida válida pelo Campeonato Piauiense. O time que deve iniciar o jogo contra o Belo tem a base do que entrou em campo no meio da semana. Assim, Maurílio Silva deve começar o confronto com Fernando Henrique; Caíque, Leone, Ramon Baiano e Wesley; Netinho, Dos Santos, Humberto e Tiaguinho; Eder Guerreiro e Raphael Freitas.