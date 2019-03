Jorginho elogia atuação da Ponte no clássico apesar de eliminação: “Nos enche de alegria”

O técnico Jorginho concedeu entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 da Ponte Preta no clássico contra o Guarani, na noite deste sábado (16). Mesmo com a grande vitória, a Ponte está eliminada do Campeonato Paulista, já que está a quatro pontos do vice-líder do Grupo A, o Santos, faltando apenas uma rodada para o fima da fase classificatória.

Jorginho começou agradecendo a torcida pelo apoio. "O ponto alto foi ontem. Nossa torcida aqui presente, conversaram com a gente antes do treino. Foi muito legal, muito positivo. Queria agradecer aos torcedores que estiveram aqui hoje, marcaram presença mesmo com a chuva. Obrigado.”

Depois, fez uma análise de como foi o jogo, que culminou também na eliminação do Guarani da competição. “Sabíamos que teríamos que trabalhar a bola, girar a bola. Primeiro tempo foi razoável, mas no segundo tempo teve uma atuação brilhante, atraindo a segunda linha deles, jogando em velocidade por fora. A gente criou com bastante amplitude e profundidade, foi fundamental. Foi uma atuação que nos enche de alegria.”

Aproveitou para fazer um prognóstico da temporada, baseado no desempenho no jogo deste sábado (16). "A forma como encaramos o clássico, como a equipe jogou. Temos grandes possibilidades na Copa do Brasil, na Série B inclusive, de fazermos boas campanhas. Vou sentar com a diretoria e ver o que eles pretendem de prioridade. Acho que o mais importante é a Série B, mas sem esquecer que estamos vivos na Copa do Brasil.”

O próximo compromisso da Ponte é quarta-feira (20), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.