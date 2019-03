Dois lados da moeda: rodada deixa o Flamengo em situação distinta na Taça Rio e na classificação geral

Com a fase de classificação do Campeonato Carioca chegando ao fim, os clubes começam a fazer contas para saber se continuarão no torneio na parte decisiva, que se inicia já na quarta-feira (27), com as semifinais da Taça Rio.

Após empatar com o Volta Redonda, 0 a 0, no último sábado (16), o Flamengo foi ultrapassado pela Cabofriense, que venceu o Vasco no dia seguinte, e caiu para o 3º lugar do Grupo C. Atrás também do Bangu, a equipe rubro-negra deixou de estar entre os classificados para a semifinal do segundo turno, e também fica sem depender apenas dos próprios esforços para isso, já que não enfrenta as equipes da mesma chave.

Porém, na classificação geral, a derrota cruz-maltina ajudou o Rubro-Negro, que divide a liderança com o Fluminense. Com 21 pontos, a equipe da Gávea precisa de apenas mais uma vitória, ou uma derrota de Volta Redonda (17 pontos) e Bangu (16 pontos) para garantir a vaga na semifinal do estadual.

Nessa terça-feira (19), às 20h30 no Maracanã, o Flamengo enfrentará o Madureira, pela penúltima rodada da Taça Rio. No domingo (24), às 16h também no Maracanã, o Rubro-Negro encerrará a fase de classificação do segundo turno contra o Fluminense.

Classificação do Grupo C (Taça Rio):

1º- Cabofriense - 9 pontos (SG: 6)

2º- Bangu - 9 pontos (SG: 3)

3º- Flamengo - 8 pontos

4º- Botafogo - 5 pontos

5º- Boavista - 5 pontos

6º- Resende - 2 pontos

Classificação geral do Campeonato Carioca:

1º- Fluminense - 21 pontos (10 jogos)

2º- Flamengo - 21 pontos (9 jogos)

3º- Vasco - 20 pontos (9 jogos)

4º- Volta Redonda - 17 pontos (9 jogos)

5º- Bangu - 16 pontos (9 jogos)

6º- Cabofriense- 13 pontos (9 jogos)

7º- Boavista - 11 pontos (10 jogos)

8º- Resende - 10 pontos (9 jogos)

9º- Botafogo - 9 pontos (9 jogos)

10º- Madureira - 6 pontos (9 jogos)

11º- Americano - 5 pontos (9 jogos)

12º- Portuguesa - 2 pontos (9 jogos)