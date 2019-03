Empresário afirma que situação financeira do Fluminense não é problema para acerto com Nenê

Em entrevista exclusiva ao site NETFLU, Gilvan Costa, empresário de Nenê, afirmou que a situação financeira do Fluminense não é problema para o acerto entre o jogador e o clube. Segundo ele, o único empecilho é o São Paulo, que detém os direitos do meia.

“Não há nenhum problema da nossa parte. Negativo. Estão vendo a situação com o São Paulo. A situação (financeira) do Fluminense não vem de hoje, então é infundado dizerem que o jogador não fechou com o clube por causa disso. Nós já conversamos com o Fluminense há alguns dias” disse o empresário.

Gilvan Costa ainda criticou a imprensa do Rio, que transmite a impressão de que Nenê não quer vir para o Tricolor. Ele ainda citou a situação do atacante Calazans, que interessa ao clube paulista.

“O que o Fluminense esta tratando é com o São Paulo e vocês sabem disto. Daí, parece que querem criar uma historia para o Nenê não ir! Desculpe, já expliquei tudo claramente, mas mesmo assim parece que vocês (imprensa carioca) querem que o jogador não vá. Já disse que só falta o Fluminense entrar em acordo com o São Paulo! É que essa historia já vem se arrastando por conta do interesse no Calazans e todo mundo sabe” finalizou.

Nenê tem 37 anos e chegou ao São Paulo no início do ano passado. Anteriormente, o meia passou um longo tempo fora do Brasil e retornou ao país em 2015, para defender o Vasco. Além disso, no início da carreira, teve passagens por Palmeiras e Santos.