Vaga garantida! Flamengo já está na semifinal do Carioca sem depender da Taça Rio

A quinta rodada da Taça Rio foi completada nessa quinta-feira (21), e trouxe uma boa notícia para a torcida rubro-negra. Com os resultados, o Flamengo garantiu no mínimo a terceira colocação na classificação geral e, independentemente do resultado no segundo turno, que será decidido na próxima semana, a equipe da Gávea já está confirmada na semifinal do Campeonato Carioca.

O triunfo do Rubro-Negro sobre o Madureira, por 2 a 0, na última terça-feira (19) no Maracanã, e o empate entre Cabofriense e Volta Redonda, 1 a 1, ontem, no Correão, deixaram o Flamengo com 24 pontos, e colocaram o Bangu, quarto colocado, com 19 pontos, passando o Voltaço na classificação.

Com isso, mesmo que o Vasco vença também o segundo turno do estadual, a equipe rubro-negra será uma das duas melhoras campanhas restantes, como está no regulamento da competição, aprovado pelos clubes no arbitral da FFERJ.

Em relação à Taça Rio, a rodada também foi positiva para a equipe da Gávea. O empate em Cabo Frio deixou o Rubro-Negro entre os classificados no Grupo C, e dependendo apenas dos próprios esforços para garantir a vaga na semifinal do turno.

Nesse domingo (24), às 16h no Maracanã, Flamengo e Fluminense entrarão em campo para disputar a última rodada da fase de classificação do estadual. Mais de 14 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é de casa cheia para um dos clássicos mais famosos do país.

Classificação do Grupo C (Taça Rio):

1º Bangu - 12 pontos

2º Flamengo - 11 pontos

3º Cabofriense - 10 pontos

4º Botafogo - 8 pontos

5º Boavista - 5 pontos

6º Resende - 2 pontos

Classificação geral do Campeonato Carioca:

1º Flamengo - 24 pontos (10 jogos)

2º Vasco - 23 pontos (10 jogos)

3º Fluminense - 21 pontos (10 jogos)

4º Bangu - 19 pontos (10 jogos)

5º Volta Redonda - 17 pontos (10 jogos)

6º Cabofriense- 14 pontos (10 jogos)

7º Botafogo - 12 pontos (10 jogos)

8º Boavista - 11 pontos (10 jogos)

9º Resende - 10 pontos (10 jogos)

10º Madureira - 6 pontos (10 jogos)

11º Americano - 5 pontos (10 jogos)

12º Portuguesa - 2 pontos (10 jogos)