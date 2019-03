Novo Hamburgo e Internacional abrem as quartas do Gauchão 

Novo Hamburgo e Internacional dão início à disputa das quartas de final do Campeonato Gaúcho neste sábado. A partida será disputada às 19h no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, em razão de o Anilado ter ficado atrás na primeira fase da competição. O time de Bolívar acabou em sétimo com 15, enquanto o Colorado foi o segundo, com 22.

Os times se conhecem bem. Afinal, na última quarta mediram forças no Beira-Rio. Na ocasião, após um primeiro tempo no qual quase não criou, o Inter venceu por 2 a 0, gols de Guilherme Parede e Wellington Silva.

Novo Hamburgo vem com força máxima

Bolívar aposta na experiência do grupo anilado para vencer o Inter, uma vez que jogará sem desfalques. Amaral, Juninho e Preto são os remanescentes do histórico título de 2017. Além disso, Fred e Neuton já defenderam o Grêmio, enquanto Ednei e Mossoró atuaram pelo Colorado. Para furar o sistema defensivo de Odair, a esperança recai em Hector Bustamante, autor de quatro gols, dois atrás dos artilheiros dos artilheiros do Gauchão Rafael Gava (Caxias) e Marcão (São Luiz).

Inter busca construir vantagem

Para buscar a vantagem, o Inter conta com o retorno de Nico López. O uruguaio volta a ser relacionado após cumprir mais duas partidas de suspensão. Expulso na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, Nonato também estará em campo. No gol, Marcelo Lomba é a garantia de solidez. De resto, Odair mantém indefinições e mistério. Mais titulares podem pintar no time.

O Colorado não poderá contar com Guerrero (suspenso), Patrick (desconforto na coxa direita), Rodrigo Lindoso (trauma no joelho direito) e Neilton (entorse no tornozelo direito)