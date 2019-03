Após goleada, Mano Menezes se declara ao Cruzeiro: "Faz parte da minha vida"

O torcedor que esteve no Mineirão na noite deste sábado (23) viu um espetáculo estrelado! O Cruzeiro derrotou o Patrocinense por 5 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. Contudo, as atenções começaram antes da bola rolar: a equipe celeste realizou ações especiais para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down.

Portadora da síndrome, a torcedora Luiza de Souza Camargo, foi a sala de imprensa e questionou os sentimentos de Mano Menezes sobre a Raposa.

“Amo o Cruzeiro sim. O Cruzeiro faz parte da minha vida. Há muitos anos, eu vim aqui para fazer um estágio. Ninguém me conhecia como treinador de futebol, e o Cruzeiro me abriu as portas para essa fase que foi muito importante para a minha formação. Tenho muito carinho pelo clube e procuro sempre retribuiu essa atenção que sempre me deram”, expressou.

Em relação ao que foi apresentado em campo, o comandante ficou satisfeito com o desempenho dos jogadores. Segundo ele, não é comum um placar elástico nas fases de mata-mata.

“Estamos muito contentes com o que produzimos e com o placar que conseguimos fazer. Não é muito comum esse placar em uma fase como a de quartas de final. Tivemos um comportamento de uma equipe vencedora. Chega na hora de uma decisão, precisamos mostrar o bom trabalho que vem sendo feito”, destacou.

Por fim, Mano reforçou que o tempo de trabalho ajuda no entrosamento do time. No entanto, frisou que a base ajuda os recém-contratados.

“Um trabalho a longo prazo nos traz a vantagem de fazer com que qualquer atleta se encaixe rapidamente ao clube. Temos uma base que se mantém durante todo esse tempo que estou aqui, e essa base sustenta a chegada de novos jogadores. Aqueles que chegam não sentem tantas dificuldades para se entrosarem, e quando buscamos novas peças, sabemos as características que precisamos e procuramos aqueles que podem se encaixar melhor ao grupo”, finalizou.