Após classificação na Copa do Nordeste, Botafogo-PB foca no CSP pelo Paraíbano

Classificado na Copa do Nordeste, o Botafogo-PB voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira (25), após vencer o Sampaio Corrêa na noite de ontem pela competição regional. Agora, o Alvinegro da Estrela Vermelha prioriza manter a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paraibano para garantir os confrontos decisivos no estádio Almeidão.

Quem atuou na partida de ontem realizou apenas um trabalho de regeneração muscular no CT da Maravilha do Contorno. Os demais atletas participaram de um treino tático no campo, sob comando do técnico Evaristo Piza. O elenco volta a treinar nesta terça-feira (26), quando o treinador definirá a equipe que entrará em campo contra o CSP.

O Botafogo-PB lidera o Grupo A do Campeonato Paraibano com 21 pontos. Na última rodada da primeira fase, o Belo terá pela frente o CSP, nesta quarta-feira (27), às 20h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa. O Alvinegro da Estrela Vermelha precisa da vitória para definir os confrontos da segunda fase dentro de seus domínios.