Treze fecha treino e Kleber Romero começa a definir o time para clássico contra Campinense

Visando o decisivo confronto contra o Campinense, Kleber Romero comandou, na tarde desta segunda-feira (25), um treino tático no estádio Presidente Vargas, contando com a participação de todos os jogadores disponíveis para a partida. O trabalho ocorreu com os portões fechados.

No treino, Kleber Romero priorizou o avanço da marcação no setor ofensivo, além de realizar um intenso trabalho de finalizações e troca de passes. O técnico esboçou a equipe titular com Mauro; Matheus, Eduardo, Léo Fioravanti e Victor Souza; Coppetti, Juninho, Misso e Jean Natal; Julio Barboza e Teco.

O elenco do Treze ainda terá mais um treinamento antes do Clássico dos Maiorais. Na tarde desta terça-feira (26), os jogadores voltam ao gramado do estádio Presidente Vargas para o último trabalho antes do decisivo confronto.

Treze e Campinense se enfrentam na próxima quarta-feira (27), às 20h30, no estádio Amigão, em Campina Grande. O confronto é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano. Para escapar do rebaixamento sem depender de outros resultados, o Galo da Borborema precisa da vitória.