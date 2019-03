Com vantagem, Santos enfrenta Red Bull Brasil em jogo decisivo do Campeonato Paulista

Nesta terça-feira (26), o Santos enfrenta o Red Bull Brasil, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela partida de volta das quartas de finais do Campeonato Paulista. No primeiro jogo da decisão, o alvinegro praiano ganhou por 2 a 0 no Pacaembu, e agora, pode até perder por um gol de diferença que ainda garante a vaga para as semifinais da competição

Caso o Red Bull Brasil vença por dois gols, a partida será decidida nas penalidades máximas.

Sampaoli deve repetir o time

Confiante, o alvinegro praiano fez seu último treino nesta segunda-feira (25), com atividades fechadas para a imprensa.

O técnico Jorge Sampaoli terá como desfalques para a partida Cueva, Derlis González, Soteldo e Jackson Porozo, que foram convocados pelas seleções de seus países para amistosos internacionais.

Aparentemente, o comandante deve manter a equipe com a mesma formação utilizada na partida de sábado.

O provável Santos deve contar com Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Eduardo Sasha e Rodrygo.

O Peixe deve contar com a presença de um grande público na parte reservada a sua torcida em Campinas, já que o clube conta com muitos torcedores no Interior.

Do lado adversário

O Toro Loko na primeira partida, errou muito dentro de campo, atuando de forma completamente diferente do que vinha jogando na competição. A equipe não soube sair da marcação santista e nem impor seu estilo de jogo, perdendo sua invencibilidade de dez jogos para o Peixe.

A provável escalação do RedBull deve contar com: Júlio César, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Jobson, Uillian Correia e Pio; Osman, Ytalo e Roberson (Claudinho). Técnico: Antônio Carlos Zago.

Possibilidades

O Santos tem uma lista de possíveis adversários caso passe na semifinal. Caso vença, o clube se classifica na primeira colocação e enfrenta o quarto colocado.

Em caso de empate ou classificação com derrota ainda poderá se classificar em primeiro colocado dependendo de uma combinação de resultados.

Se classificando em primeiro lugar, pode enfrentar o quarto colocado que pode ser a Ferroviária, o São Paulo ou Ituano. E caso se classifique em segundo, enfrentará o terceiro, que pode ser o Novorizontino, Corinthians, Ferroviária ou São Paulo.

Arbitragem

A arbitragem do jogo ficará no comando de Leandro Bizzio Marinho, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques. Já no comando do VAR ficará com Rodrigo Guarizo Ferreira do Amara, que terá assistência de Danilo Ricardo Simon Manis e Vinicius Furlan.