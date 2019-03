Tranquilo, Botafogo-PB enfrenta CSP pelo Paraibano

O Botafogo-PB fecha sua participação na primeira fase do Campeonato Paraibano enfrentando o CSP, na noite desta quarta-feira, às 20h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa. O confronto é válido pela décima rodada da competição e marca o encerramento da primeira jornada do estadual.

Classificado e líder do Grupo A, o Belo precisa apenas de um empate para garantir a primeira colocação na classificação geral do Campeonato Paraibano. Assim, a equipe alvinegra poderá decidir os confrontos de mata-mata jogando em casa.

Já o CSP, por sua vez, joga sua permanência na primeira divisão do estadual contra o Botafogo-PB. Além de precisar vencer o Belo, o Tigre terá que torcer para uma derrota da Perilima no confronto diante do Serrano, em Campina Grande, para poder escapar do rebaixamento.

Equipe mista e tranquilidade

O técnico Evaristo Piza deve escalar uma equipe alternativa para o confronto diante do CSP porque o Belo, no próximo sábado (30), já terá que enfrentar o CRB, em Maceió, pela Copa do Nordeste. Com a classificação garantida, o comandante alvinegro vai poupar alguns titulares da partida desta noite.

O zagueiro Lula falou sobre a partida contra o CSP. O defensor destacou a importância da vitória contra o Tigre, de olho nos objetivos da próxima fase da competição.

"O CSP está brigando para não cair e a gente está brigando pelo primeiro lugar geral. Então, não será um jogo fácil para eles e nem para nós. Sabemos que temos um jogo decisivo. Ganhando, ficamos com o primeiro lugar geral para decidir a final no Almeidão" — concluiu o zagueiro.

Enquanto há vida, há esperança

Numa campanha muito abaixo do esperado, o CSP soma apenas 8 pontos em 10 partidas disputadas. O desempenho ruim fez com que o Tigre chegasse até a última rodada do Campeonato Paraibano precisando vencer o Belo, mas dependendo de outros resultados para seguir na primeira divisão.

A última vitória do CSP ocorreu na sétima rodada, quando a equipe de João Pessoa bateu o Serrano por 4 a 1, em Campina Grande. De lá pra cá, foram dois jogos e dois empates. Para permanecer na primeira divisão, o Tigre também precisa contar com uma vitória do Lobo sobre a Perilima. As partidas ocorrem simultaneamente.

Vale lembrar que o jogo entre CSP x Botafogo-PB terá transmissão em tempo real aqui na VAVEL Brasil.