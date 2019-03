Corinthians vence nos pênaltis e Fábio Carille exalta atuação do elenco: “Entramos forte”

Apesar da dificuldade no jogo contra a Ferroviária em casa, o Corinthians avançou às semifinais do Campeonato Paulista. Após o 1 a 1 no tempo normal, o Timão contou com mais uma noite inspirada de Cássio na Arena e conseguiu a vaga na disputa de pênaltis. Todavia, isso já era esperado pelo técnico Fabio Carille, que tratou de elogiar a competição e destacar o auto nível do Paulistão.

"Desde o início a gente observou que o campeonato ia ser muito legal, que as equipes do interior estão mantendo elenco. Mas falando do jogo, a gente teve oportunidade de matar, a gente agrediu, a gente sabe que é uma equipe (a Ferroviária) que gosta de ficar com a bola. Ainda quero entender o porquê a gente veio tanto para trás no segundo tempo. O time lutou, agora vamos para as semifinais, os quatro grandes. Vai ser bem legal", destacou o comandante corintiano.

O rival do Corinthians nas semifinais será o Santos, adversário que o alvinegro de Parque São Jorge já enfrentou duas vezes na temporada. Entretanto, o treinador tratou de elogiar o modelo de jogo do adversário e ressaltou que este jogo será diferente dos anteriores.



"Difícil falar se vai ser diferente ou igual (ao jogo da primeira fase), agora a gente começa a estudar a estratégia dos dois lados. Nos enfrentamos, tivemos dificuldades, eles também. É difícil falar o que vai ser, mas vai ser um grande jogo, o Santos é um time que propõe jogo. A gente entra forte e buscando a passagem para a final", finalizou Fabio Carille, que completou nesta partida 134 jogos no comando do Corinthians, igualando os números de Vanderlei Luxemburgo e entrando no top 10 de técnicos com mais jogos da história corintiana.

Mais uma vez destaque em disputa de pênaltis, Cássio dividiu o mérito com a comissão técnica alvinegra. (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)



Principal estrela da noite na Arena Corinthians, o goleiro Cássio foi sem sombra de dúvidas o principal responsável pela classificação do Timão. Com a defesa do pênalti do rival Thiago Santos, o arqueiro chegou a dezessete defesas de penalidades com a camisa alvinegra. Entretanto, o ídolo preferiu dividir os méritos com todo o elenco e comissão técnica do clube.

“O pessoal do Cifut passa para a gente, comissão técnica também. Acabou sendo um mérito de todo mundo”, exaltou Cássio, que em seguida, comentou sobre o adversário do Corinthians na semifinal. "Nós e o Santos temos ido bem em um campeonato difícil como é o Paulista, acho que, tanto nós quanto eles vamos fazer de tudo para chegar em mais uma final", finalizou o goleiro.

O Corinthians agora volta a campo no próximo dia 03 de abril, quando recebe o Ceará na Arena, no jogo de volta da Copa do Brasil.