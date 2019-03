Força máxima contra time alternativo: Vasco e Flamengo decidem final da Taça Rio

Na tarde deste domingo (31), o Vasco enfrentará o Flamengo no Maracanã pela final da Taça Rio, em jogo único, às 16h. A competição é o segundo turno do Campeonato Carioca, e em caso de vitória do Vasco, o cruzmaltino está classificado direto para a final do Campeonato Carioca, tirando o Fluminense da vaga por conta da vantagem do empate. Se o Flamengo vencer, Fluminense se mantém e possui a vantagem do empate.

Panorama cruzmaltino

No Campeonato Carioca o Vasco tem um ótimo aproveitamento. Ao todo, são 12 vitórias, três empates e duas derrotas. Já classificado para as semifinais do estadual, o clube treinou durante a semana pesado para o confronto pela Taça Rio, contra o Flamengo. O clube iria direto pra final pois já foi campeão da Taça Guanabara, no primeiro turno do campeonato.

O Vasco conta com desfalques de Breno, Maxi López, Ramon, e Vinícius Araújo, todos por lesão. Nenhum suspenso ou pendurado. Leandro Castan falou após o treino sobre o duelo contra o Flamengo, que irá com time reserva para a partida.

“Não tem nenhuma diferença. Vamos lutar para conquistar esse título, sabendo sempre que para isso precisaremos ter muito foco e concentração. Sabemos da nossa responsabilidade”, afirmou o jogador.

Provável escalação: Fernando Miguel; Cáceres, Werley, Leandro Castan, Danilo Barcelos; Bruno Silva, Lucas Mineiro; Rossi, Bruno César, Marrony; Tiago Reis.

Desfalcado por completo, rubro-negro quer o título

Durante a semana o Flamengo fez jogo contra o Fluminense no qual Abel Braga passou mal nos últimos minutos da partida. Após passar por um processo de ablação, para tratar arritmia cardíaca, o treinador ficará afastado das atividades. Além disso, a equipe já não iria trabalhar com titular por conta do próximo jogo pela Libertadores, na próxima quarta-feira (3), contra o Peñarol.

Bruno Henrique está suspenso pois foi expulso na última partida, em clássico contra o Fluminense. Não há nenhum pendurado e os desfalques são Rafael Santos e Berrío, que estão machucados. O goleiro César projetou o clássico em coletiva pós treino.

“Poder jogar um clássico, em um final de campeonato, para gente é um grande jogo e vamos demonstrar que todos estão capacitados para essa final."

Provável escalação: César, Rodinei, Thuler, Rhodolfo, Trauco, Hugo Moura, Ronaldo e Arrascaeta; Vitinho, Lucas Silva e Uribe