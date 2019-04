Guarany de Sobral demite diretor por xingar torcida na semifinal do Campeonato Cearense

O Guarany de Sobral anunciou, na sexta-feira (29), a demissão do diretor executivo de futebol, Fred Gomes. O desligamento ocorreu porque o dirigente foi visto xingando torcedores durante a primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense, quando o Cacique do Vale perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, na última quarta-feira (27). O clube busca um novo nome para ocupar o cargo.

A confusão aconteceu por meio das redes sociais. Durante a chegada do rubro-negro ao Estádio do Junco, membros de torcidas organizadas realizaram uma festa acompanhando o trajeto do ônibus, que levava atletas e comissão técnica. O atacante Alex iniciou uma transmissão ao vivo e, neste momento, a fala de Fred se sobressaiu pedindo para o motorista não parar o coletivo, se dirigindo ao público presente como "vagabundos".

Após a partida, uma campanha foi criada com a hashtag #foraFred. Com a demissão atendida pela diretoria, torcidas organizadas emitiram nota agradecendo a decisão, repudiando a atitude do ex-diretor e afirmando que jamais irão abandonar o clube. O Guarany de Sobral volta a campo na quarta-feira (3), às 21h30, na Arena Castelão, pelo segundo jogo da semifinal. Para se classificar, precisa de uma vitória com dois gols de diferença.